Стало лучше: Александр Розенбаум выписан из больницы Красноярска

В клинике артист провел сутки, ему сделали операцию на ноге. Он планирует продолжить гастроли по Сибири и дальше.

Певца Александра Розенбаума 15 марта выписали из Больницы скорой медпомощи Красноярска, сообщает «КП-Красноярск» со ссылкой на собственный источник.

В Красноярск, где у него должен был состояться концерт, бард прилетел 13-го марта. Перед выступлением артист побывал в новом диспансере при краевой туберкулезной больнице, где спел для осужденных и сотрудников.

По данным источника «КП-Красноярск», именно в диспансере один из докторов заметил, что Александр Розенбаум нахрамывает. Артист это не отрицал, но заверил, что он в порядке.

Дело в том, что певец по образованию реаниматолог, и сам себе ставил уколы. Но в Красноярской краевой больнице ему назначили операцию.

Аккурат к вечеру 13 марта боль в ноге у певца усилилась, и он «сдался» врачам. Оперировали Александра Розенбаума в БСМП. 14 марта артист в соцсятях сообщил, что у него все в порядке.

К слову, программа выступлений артиста по городам Сибири практически не изменилась, за исключением отмененного концерта в Братске, который был запланирован на 18 марта.

Сколько времени Александр Яковлевич пробудет в Красноярске после выписки из больницы, не сообщается.