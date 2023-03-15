Таролог Абравитова сообщила, что Соседов в ближайшие 6 месяцев встретит любовь всей своей жизни

Таролог Марианна Абравитова сообщила, что ведущий и музыкальный критик Сергей Соседов в ближайшие 6 месяцев встретит любовь всей своей жизни, которая не будет иметь никакого отношения к ТВ.

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов весьма успешен в профессиональном плане, а вот с личной жизнью у него никак не складывается.

Свое мнение по поводу высказала таролог Марианна Абравитова, общаясь с корреспондентом 5tv.ru.

Эксперт заявила, что звезда экрана буквально через полгода встретит свою половинку, которая не будет иметь ни малейшего отношения к телевидению.

Абравитова "пообещала", что чувства у возлюбленных будут взаимными.