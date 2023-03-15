Розенбаума выписали из больницы Красноярска, где его прооперировали

Исполнитель Александр Розенбаум, которого скорая помощь отвезла в красноярскую больницу вечером 13 марта, был выписан и уже успел покинуть город.

ТАСС информирует, что певец Александр Розенбаум был выписан из больницы Красноярска, куда его доставила местная бригада скорой помощи.

Артист находился в городе на гастролях, когда после двух концертов почувствовал острую боль в ноге.

Розенбаум был в экстренном порядке прооперирован красноярскими медиками, которых благодарил позже за то, что спасли ему жизнь.

Известно, что в настоящее время звезда сцены уже успел покинуть город, где его поставили на ноги.