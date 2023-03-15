Пике наконец высказался о песне экс-супруги Шакиры, которую она посвятила бывшему

Футболист Жерар Пике дал комментарии относительно композиции его бывшей жены Шакиры, в которой она явно намекала на "недостатки" экс-супруга.

Футболист Жерар Пике и исполнительница колумбийского происхождения Шакира разругались в пух и прах из-за измены.

Пике был неверен певице с испанской студенткой, из-за чего знаменитая пара развелась.

В начале текущего года артистка представила публике свой новый трек, в которой излила всю боль, которую причинил ей бывший муж. В песне Шакира обругала не только Пике, но и его новую пассию.

Когда изменника спросили, слушал ли он композицию экс-супруги, тот кивнул, дав понять, что эту тему обсуждать не намерен.