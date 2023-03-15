Шуфутинский передвигается при помощи инвалидной коляски

Исполнителю Михаилу Шуфутинскому приходится передвигаться при помощи инвалидной коляски. Что случилось с артистом?

У Михаила Шуфутинского была запланирована масса концертов в российских городах на этот год.

Выступления могут не состоятся по причине плохого самочувствия 74-летнего звезды сцены.

Дело в том, что артист получил серьезную травму, неудачно поскользнувшись на льду. Он сильно повредил копчик и потянул ногу. Медики также не исключают проблемы с мениском.

Знаменитость жалуется на боли, которые то утихают, то возникают с новой силой.

Дома Шуфутинский передвигается на инвалидном кресле, подложив под копчик специальную лечебную подушку.