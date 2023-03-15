Шуфутинский передвигается при помощи инвалидной коляски
Исполнителю Михаилу Шуфутинскому приходится передвигаться при помощи инвалидной коляски. Что случилось с артистом?
У Михаила Шуфутинского была запланирована масса концертов в российских городах на этот год.
Выступления могут не состоятся по причине плохого самочувствия 74-летнего звезды сцены.
Дело в том, что артист получил серьезную травму, неудачно поскользнувшись на льду. Он сильно повредил копчик и потянул ногу. Медики также не исключают проблемы с мениском.
Знаменитость жалуется на боли, которые то утихают, то возникают с новой силой.
Дома Шуфутинский передвигается на инвалидном кресле, подложив под копчик специальную лечебную подушку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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