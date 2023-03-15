Фото Шуфутинского в инвалидном кресле появилось в Сети

Снимок Михаила Шуфутинского в кресле-каталке неизвестный интернет-пользователь слил в Сеть.

После травмы, полученной на льду, Михаил Шуфутинский вынужден перемещаться по дому на кресле-каталке.

Дело в том, что исполнитель неудачно поскользнулся на льду, разбив при этом копчик, сильно потянув ногу. Врачи заявляют, что возможны проблемы с мениском.

Снимок знаменитости в инвалидном кресле появился в Сети. Видимо, кто-то из посетителей Шуфутинского сфотографировал его.

Несмотря на травму, Михаил Захарович выглядит бодрым и улыбается во весь рот.

Концертный тур, приуроченный к 75-летнему юбилею артиста, он пока не отменял.