Фото Шуфутинского в инвалидном кресле появилось в Сети
Снимок Михаила Шуфутинского в кресле-каталке неизвестный интернет-пользователь слил в Сеть.
После травмы, полученной на льду, Михаил Шуфутинский вынужден перемещаться по дому на кресле-каталке.
Дело в том, что исполнитель неудачно поскользнулся на льду, разбив при этом копчик, сильно потянув ногу. Врачи заявляют, что возможны проблемы с мениском.
Снимок знаменитости в инвалидном кресле появился в Сети. Видимо, кто-то из посетителей Шуфутинского сфотографировал его.
Несмотря на травму, Михаил Захарович выглядит бодрым и улыбается во весь рот.
Концертный тур, приуроченный к 75-летнему юбилею артиста, он пока не отменял.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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