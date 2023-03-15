Меньшиков за день съемок имеет 7 500 000 рублей

В творческой среде бытует мнение, что певцы живут лучше, чем актеры. Видимо, это правило не касается отдельных артистов. К примеру, Олег Меньшиков получает за день съемок 7 500 000 российских рублей.

Знающие люди утверждают, что российские актеры живут в настоящее время очень неплохо в финансовом плане, а некоторые еще и фору дадут успешным певцам и певицам.

Известно, что за день съемок (12 часов) известный российский актер Алексей Серебряков получает 700 000 российских рублей, а Данила Козловский и того больше - 1 000 000.

Чемпионом в этом вопросе является Олег Меньшиков, которому готовы платить за день съемок 7 500 000 рублей.

Рекорд знаменитости пока побить никто из его коллег не смог.