Несмотря на заморозки, angler ловит 222-фунтового сома после буксировки в полмили

Будучи опытным рыболовом, занимающимся ловлей сома wels, Дитч Баллард знал, что это должен быть один из сомов-монстров Эбро.

Поэтому он отвязал свою 12-футовую алюминиевую лодку, забрался в нее и начал то, что он позже назовет “самой большой битвой в моей рыболовной карьере”.

Температура воздуха была около 27 градусов по Фаренгейту, а ветряная мельница делала рыбалку еще более невыносимой, но Баллард выстоял во время этой ночной рыбалки.

“Следующий час был просто мучительным”, - заявил он в Facebook. “Когда мои мышцы устали, а адреналин спал, температура моего тела начала падать, и я обнаружил, что скорчился на дне лодки, пытаясь удержаться, несмотря на неудержимую дрожь.

В какой-то момент началась паника, когда я подумал, что вижу, как моя коса изнашивается в первой направляющей удилища, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что во всех направляющих образуется ледяная каша, поскольку мокрая коса проходила под натяжением.

“В конце концов в темноте появился узел лидера, и я понял, что мой приз близок. Чего я не знал, так это как далеко меня отбуксировали вниз по реке; теперь я был более чем в 1 км (0,62 мили) от дома!

“Я изо всех сил пытался надеть перчатки (они тоже были заморожены!) и начал накладывать на руку, оказывая гораздо большее давление на этот крючок Fang X, чем это было возможно!

“Мне нужно было, чтобы эта битва так или иначе закончилась, поэтому я просто вытащил все, что у меня осталось. Каждый раз, когда рыба убегала, я чуть не терял палец, так как к этому времени мои руки были настолько холодными, что на самом деле не делали того, что подсказывал им мой мозг ”.

В конце концов, 8-футовый сом всплыл, и Балларду удалось схватить его за челюсть и вытащить своего трофейного сома.

“Это была самая большая битва в моей рыболовной карьере, но я бы никому этого не пожелал”, - написал он.