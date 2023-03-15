Бьянка купила в Москве элитную квартиру с видом на Кремль

37-летняя певица стала владелицей шикарных двухуровневых апартаментов в самом центре российской столицы.

Бьянка (Татьяна Липницкая) похвасталась, что купила себе новую квартиру в центре Москвы. Речь идет о двухуровневых апартаментах с видом на Кремль, сообщает Космополитен.

Певица и композитор рассказала, что уже подписала договор купли-продажи. Какую сумму она потратила на покупку, певица не уточнила.

Я радостная, как арбуз. Дорогие, спасибо за поздравления, я счастлива! — воскликнула Бьянка.

В новой квартире звезды есть светлая и просторная гостиная с высокими потолками, современным ремонтом и огромной фреской на стене. Певице еще предстоит обжить эту жилплощадь, купить мебель.

Артистка пообещала в ближайшее время провести подробную экскурсию по новой жилплощади для своих поклонников.

За годы карьеры в российском шоу-бизнесе уроженка Минска сумела стать завидной невестой. Кроме апартаментов в центре, у Бьянки имеется квартира на севере Москвы, купленная несколько лет назад. Исполнительница также построила себе дом в Одинцовском районе Подмосковья.