В колледже Уэллсли студенты голосуют за принятие транс-мужчин
Колледж Уэллсли с гордостью заявляет о себе как о месте для “женщин, которые изменят мир к лучшему”. Он может похвастаться длинной чередой знаменитых выпускников, в том числе Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Норой Эфрон.
Во вторник его студенты поддержали референдум, который поляризовал кампус и затронул суть идентичности Уэлсли как женского колледжа.
Референдум, который не был обязательным, призывал к открытию приема для всех небинарных и транссексуальных заявителей, включая транс-мужчин.
В настоящее время колледж разрешает прием любому, кто живет и постоянно идентифицирует себя как женщина.
Референдум также призвал сделать сообщения колледжа более гендерно инклюзивными - например, использовать слова “студенты” или “выпускники” вместо “женщины”.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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