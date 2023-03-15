В колледже Уэллсли студенты голосуют за принятие транс-мужчин

Колледж Уэллсли с гордостью заявляет о себе как о месте для “женщин, которые изменят мир к лучшему”. Он может похвастаться длинной чередой знаменитых выпускников, в том числе Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Норой Эфрон.

Во вторник его студенты поддержали референдум, который поляризовал кампус и затронул суть идентичности Уэлсли как женского колледжа.

Референдум, который не был обязательным, призывал к открытию приема для всех небинарных и транссексуальных заявителей, включая транс-мужчин.

В настоящее время колледж разрешает прием любому, кто живет и постоянно идентифицирует себя как женщина.

Референдум также призвал сделать сообщения колледжа более гендерно инклюзивными - например, использовать слова “студенты” или “выпускники” вместо “женщины”.