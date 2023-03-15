Песков: инцидент в Чёрном море привёл отношения РФ и США к низшей точке

Дмитрий Песков прокомментировал падение американского беспилотника при сближении с российскими истребителями в Чёрном море.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал официальный комментарий Кремля по поводу опасного сближения американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper с российскими истребителями Су-27 в небе над Чёрным морем, в результате чего беспилотник потерпел крушение, упав в воду.

Песков рекомендует верить официальной версии Министерства обороны России, согласно которой истребители военно-космических сил РФ не применяли вооружения и не совершали физического контакта с американским БПЛА, упавшим в воду самостоятельно из-за потери управления.

При этом Дмитрий Песков утверждает, что после инцидента с российской истребительной авиацией и американским беспилотным летательным аппаратом дипломатические отношения между Россией и Соединёнными Штатами находятся на низшей из возможных точек за всё время их существования.

В пресс-службе Пентагона обвинили лётчиков российских истребителей в непрофессиональном пилотировании воздушных средств, а также неэкологичном сбросе топлива прямо в Чёрное море. Также французская газета AFP утверждает, что истребители ВКС России могли намеренно сбить американский дрон.\

По данным администрации Белого дома, Джо Байден уже получил исчерпывающую информацию относительно черноморском авиационного инцидента. Песков заявил, что Владимир Путин также осведомлён о случившемся.