Анна Заворотнюк призналась, что жалеет о том, что вернулась в Россию

Наследница онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не стала скрывать, что не рада своему возвращению в родное государство. Ей не нравится в России.

Анна Заворотнюк всего на пару дней прибыла в Москву, чтобы проведать тяжелобольную маму и других родственников.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк не стала скрывать, что пребывание в РФ ее не радует, и она очень хочет побыстрее вернуться в Дубай, где проживает со своим мужем.

Анна не стала скрывать, что глаза бы ее не видели Россию, но от визитов сюда не может отказаться из-за близких ей людей.

Девушка сообщила, что пребывая в теплой стране, отвыкла от грязи под ногами и ненастной погоды.