GM работает над цифровым помощником, похожим на ChatGPT, для автомобилей

Однажды программное обеспечение сможет ответить на вопросы о вашем автомобиле GM.

General Motors работает над цифровым помощником в автомобиле, основанным на тех же моделях машинного обучения, что и ChatGPT.

Новости о разработке были впервые опубликованы ранее на этой неделе компанией Semafor, а позже GM поделился подтверждением с Reuters. “ChatGPT будет во всем”, - сказал изданию вице-президент GM Скотт Миллер.

Среди прочего, автопроизводитель предполагает, что цифровой помощник будет поддерживать водителей в ситуациях, когда они, возможно, обращались к руководству по эксплуатации своего автомобиля в прошлом. Например, помощник может показать вам, как заменить шину вашего автомобиля, если она спустила.

Он также может предлагать функции интеграции и планирования с другими устройствами, включая устройства для открывания гаражных ворот.

"Этот сдвиг касается не только одной единственной возможности, такой как эволюция голосовых команд, но и означает, что клиенты могут ожидать, что их будущие автомобили будут гораздо более мощными и свежими в целом, когда речь заходит о новых технологиях", - заявил агентству Reuters представитель GM.