Специалисты в области недвижимости утверждают, что стоимость замка Пугачевой в деревне Грязь сильно завышена

Эксперты в сфере недвижимости в один голос твердят, что замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой не стоит тех огромных денег, которые за него просят.

Риэлтор Милана Левченко утверждает, что замок знаменитых Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Подмосковье не стоит 1 000 000 000 российских рублей, которые они просят за элитную недвижимость.

Строение имеет 6 этажей, а площадь его составляет 2 500 кв. м.

Несмотря на это, эсксперты в один голос утверждают, что таких денег особняк в деревне Грязь не стоит, так как построен он в обычном населенном пункте, инфраструктура которого оставляет желать лучшего.

Также замок - жилплощадь на любителя, а, если учесть, что за коммунальные услуги ежемесячно придется выкладывать 1 000 000 рублей, желающих купить его вряд ли будет много.

Реальная стоимость объекта - 500 000 000 - 700 000 000 рублей.