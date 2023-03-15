Волочкова обозвала Цыганову днищем после того, как певица позволила себе критиковать фирменный шпагат балерины

Анастасия Волочкова накинулась на исполнительницу Вику Цыганову за то, что та раскритиковала ее "неповторимый" шпагат. Балерина назвала артистку "днищем".

Артистка балета Анастасия Волочкова в интервью изданию "Абзац" ответила на критику в свой адрес со стороны певицы Вики Цыгановой.

Певица назвала шпагат балерины "раздвинутыми ногами", которые никому не интересны.

Волочкова заявила "всеми забытой певичке", что не желает тратить время на ответ такому "днищу". Балерина усомнилась, что артистка в состоянии сделать шпагат хотя бы руками.

Анастасия напомнила о том, что ее шпагат отмечен даже Книгой рекордов России.