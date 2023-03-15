NYT: Дубай всего за год стал «Россией вне России»

Издание The New Times пишет, что в последнее время Дубай превратился в «Россию вне России», поскольку туда переехали многие представители элит РФ.

По словам автора материала Антона Трояновского, в первые месяцы российской спецоперации на Украине ОАЭ были основным пунктом назначения частных авиарейсов из РФ.

Сейчас российские чиновники часто приезжают в Дубай на отдых, а многие бизнесмены и звезды шоу-бизнеса и вовсе переехали туда.

Россиян в ОАЭ привлекают отсутствие русофобии, высокий уровень жизни и безопасность. При этом переехавшие звезды стараются всячески абстрагироваться от СВО.

Однако в ОАЭ есть и свои сложности. Например, россиянам бывает непросто открыть счет в банке из-за вторичных санкций США.