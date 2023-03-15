Худяков разъяснил Назарову, за что его не любят соотечественники

Актер Дмитрий Назаров пожаловался на массу ненависти в свой адрес со стороны соотечественников. Экс-депутат Госдумы Роман Худяков разъяснил звезде экрана негативное отношение народа к его персоне.

Актер Дмитрий Назаров, покинувший РФ после того, как был уволен из МХТ Чехова, пожаловался, что его ненавидят россияне, назвав соотечественников "очень поверхностным" народом.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков не поленился указать знаменитости, за что его вдруг так невзлюбили люди. Своим мнением по поводу политик поделился в Телеграм-канале.

Худяков убежден,что россияне выражают Назарову свое презрение не только за то, что он покинул родину, но за его негатив обращенный в сторону государства и его жителей.

По мнению общественного деятеля, Назарову следовало в свое время побольше общаться с земляками, тогда бы он увидел самобытность, доброту, силу и мудрость русского народа.