Россельхознадзор нашел источник сибирской язвы в Чувашии

Россельхознадзор сообщил о проведении расследования после заражения сибирской язвой в Чувашии.

По информации ведомства, муж и жена из местной деревни заразились сибирской язвой, инцидент расследуют специалисты.

По предварительным данным, источником заражения стала туша быка. Специалисты считают, что мужчина заразился во время подготовки туши к продаже.

Глава управления Россельхознадзора Алексей Палькин рассказал, что сейчас проводится проверка условий содержания животного.

Сотрудники ведомства также разыскивают проданные мясо, субпродукты и шкуру быка, которые могут стать источниками новых заражений.