Россельхознадзор нашел источник сибирской язвы в Чувашии
2023-03-15 17:15
Россельхознадзор сообщил о проведении расследования после заражения сибирской язвой в Чувашии.
По информации ведомства, муж и жена из местной деревни заразились сибирской язвой, инцидент расследуют специалисты.
По предварительным данным, источником заражения стала туша быка. Специалисты считают, что мужчина заразился во время подготовки туши к продаже.
Глава управления Россельхознадзора Алексей Палькин рассказал, что сейчас проводится проверка условий содержания животного.
Сотрудники ведомства также разыскивают проданные мясо, субпродукты и шкуру быка, которые могут стать источниками новых заражений.
Опубликовано: Светлана Репина