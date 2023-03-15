Volkswagen пока не решается продать свой завод в Калуге

Представитель концерна Volkswagen заявил, что вопрос о продаже завода в Калуге пока остается открытым.

По его словам, Volkswagen анализирует несколько сценариев ведения бизнеса в России в нынешних условиях.

Он также отметил, что на данный момент руководство концерна склоняется к продаже активов «Фольксваген групп Рус» третьей стороне.

Если такое решение будет принято, концерну придется продать и калужский завод, но окончательное решение еще не принято.

Ранее сообщалось, что на покупку завода Volkswagen в Калуге претендуют инвесткомпания АФК «Система» и автодилер «Авилон».