Metallica приобрела фабрику, специализирующуюся на производстве виниловых пластинок

Легендарная группа "Metallica" приобрела фабрику "Furnace Record Pressing", специализирующуюся на производстве виниловых пластинок и которая находится в Вирджинии.

Легендарный музыкальный коллектив "Metallica" выкупил завод "Furnace Record Pressing" в городе Александрия который находится в американском штате Вирджиния.

Производство занимается выпуском виниловых пластинок, которые очень нравятся музыкантам.

Только за прошлый год группа продала более 900 000 пластинок.

Музыкальный журналист Алексей Калачев убежден, что решение членов "Metallica" по поводу покупки производства вряд ли является необдуманным. Завод является самым крупным в США по печатанию пластинок.