Правительство Франции требует принудительно вернуть к работе бастующих уборщиков в Париже

Спикер французского правительства Оливье Веран обратился к мэру Парижа Анн Идальго и потребовал принудительно вернуть на работу бастующих уборщиков.

Веран подчеркнул, что в городе уже скопились тонны отходов, поэтому уборщикам следует законодательно приказать возобновить работу.

Он отметил, что камбин признает право граждан на забастовку, однако даже в такой ситуации должна обеспечиваться работа санитарных служб хотя бы на минимальном уровне.

Веран пригрозил, что государство само решит эту задачу через префектуру, если Идальго не справляется со своими обязанностями.

Ранее сообщалось, что 11 марта во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы.