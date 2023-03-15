Голубкина впервые рассказала, почему развелась с Фоменко
Известная актриса Мария Голубкина назвала причины развода со своим коллегой Николаем Фоменко.
Мария Голубкина в эфире Ютуб-шоу "Лера в большом городе" назвала причины своего расставания с коллегой Николаем Фоменко.
Актриса не стала скрывать, что проблемы в семье начались задолго до того, как произошел окончательный разрыв.
Также Мария не стала лукавить, заявив, что у нее непросто обида на бывшего мужа, а огромное количество претензий к нему.
Голубкина сообщила, что раньше публично не высказывалась на предмет своего развода и его причин, так как ее дети были маленькими, и она не хотела таким образом нанести им психологическую травму.
Артистка назвала бывшего самодуром, с которым невозможно договориться.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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