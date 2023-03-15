Голубкина впервые рассказала, почему развелась с Фоменко

Известная актриса Мария Голубкина назвала причины развода со своим коллегой Николаем Фоменко.

Мария Голубкина в эфире Ютуб-шоу "Лера в большом городе" назвала причины своего расставания с коллегой Николаем Фоменко.

Актриса не стала скрывать, что проблемы в семье начались задолго до того, как произошел окончательный разрыв.

Также Мария не стала лукавить, заявив, что у нее непросто обида на бывшего мужа, а огромное количество претензий к нему.

Голубкина сообщила, что раньше публично не высказывалась на предмет своего развода и его причин, так как ее дети были маленькими, и она не хотела таким образом нанести им психологическую травму.

Артистка назвала бывшего самодуром, с которым невозможно договориться.