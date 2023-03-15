Минфин и МИД РФ хотят приостановить соглашения о двойном налогообложении с недружественными странами
МИД и Минфин России выступили с инициативой о приостановке действия договоров о двойном налогообложении с недружественными странами.
Ведомства напомнили, что Запад с 2022 года вводит в отношении России санкции в одностороннем порядке.
МИД и Минфин считают это нарушением норм международного права, а также основанием для принятия ответных мер.
Одной из них может стать приостановление действия соглашений о двойном налогообложении. Министерства уже обратились к Владимиру Путину с предложением издать соответствующий указ.
Предполагается, что данные соглашения не будут работать до полного восстановления прав России.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Антон Райт
BMW поддержала автомобили на водородном топливе, заявив, что электромобили не будут работать в некоторых частях мира
Немецкий автомобильный гигант заявил, что “продвигается вперед” в разработке автомобилей на водородном топливе после кратковременного выпуска водородной версии своего роскошного внедорожника X5 в конце прошлого года.Подробнее...
-
-
-
-
Антон Райт
Большой, вонючий сгусток водорослей нацелился на пляжи Флориды
Любители пляжного отдыха во Флориде и на Карибах могут быть встречены тяжелыми одеялами вонючих водорослей в ближайшие недели, поскольку 5000-мильная полоса саргасса дрейфует на запад и накапливается на белых песчаных пляжах.Подробнее...