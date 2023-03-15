Минфин и МИД РФ хотят приостановить соглашения о двойном налогообложении с недружественными странами

МИД и Минфин России выступили с инициативой о приостановке действия договоров о двойном налогообложении с недружественными странами.

Ведомства напомнили, что Запад с 2022 года вводит в отношении России санкции в одностороннем порядке.

МИД и Минфин считают это нарушением норм международного права, а также основанием для принятия ответных мер.

Одной из них может стать приостановление действия соглашений о двойном налогообложении. Министерства уже обратились к Владимиру Путину с предложением издать соответствующий указ.

Предполагается, что данные соглашения не будут работать до полного восстановления прав России.