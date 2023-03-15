Меладзе сделал важное заявление со сцены в Дубае
Валерий Меладзе выступил в Дубае, где со сцены сделал важное заявление, призвав своих поклонников любить друг друга, поддерживать дружеские отношения с близкими по духу людьми и стараться находить общий язык со всеми.
Журналистка и блогер Ксения Собчак выложила в своем Телеграм-канале запись с концерта Валерия Меладзе в Дубае.
Артист призвал собравшихся прямо со сцены любить друг с другом, дружить с приятными сердцу людьми, а общий язык стараться находить со всеми.
Собчак отметила, что после последнего скандала, куда угодил певец, он стал осторожным и тщательно подбирает слова.
Меладзе также выразил надежду, что настанет время, когда в любой стране будут рады каждому человеку независимо от его национальности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Антон Райт
BMW поддержала автомобили на водородном топливе, заявив, что электромобили не будут работать в некоторых частях мира
Немецкий автомобильный гигант заявил, что “продвигается вперед” в разработке автомобилей на водородном топливе после кратковременного выпуска водородной версии своего роскошного внедорожника X5 в конце прошлого года.Подробнее...
-
-
-
-
Антон Райт
Большой, вонючий сгусток водорослей нацелился на пляжи Флориды
Любители пляжного отдыха во Флориде и на Карибах могут быть встречены тяжелыми одеялами вонючих водорослей в ближайшие недели, поскольку 5000-мильная полоса саргасса дрейфует на запад и накапливается на белых песчаных пляжах.Подробнее...