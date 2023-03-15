Меладзе сделал важное заявление со сцены в Дубае

Валерий Меладзе выступил в Дубае, где со сцены сделал важное заявление, призвав своих поклонников любить друг друга, поддерживать дружеские отношения с близкими по духу людьми и стараться находить общий язык со всеми.

Журналистка и блогер Ксения Собчак выложила в своем Телеграм-канале запись с концерта Валерия Меладзе в Дубае.

Артист призвал собравшихся прямо со сцены любить друг с другом, дружить с приятными сердцу людьми, а общий язык стараться находить со всеми.

Собчак отметила, что после последнего скандала, куда угодил певец, он стал осторожным и тщательно подбирает слова.

Меладзе также выразил надежду, что настанет время, когда в любой стране будут рады каждому человеку независимо от его национальности.