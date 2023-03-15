Сотрудники Wildberries забаррикадировались в одном из пунктов выдачи заказов

В пункте выдачи Wildberries, расположенном в Московской области, забаррикадировались сотрудники компании.

Об этом стало известно от работника службы доставки,который пытался попасть в здание, чтобы забрать товар.

15 марта стало известно, что сотрудники российских пунктов выдачи заказов Wildberries объявили забастовку из-за 100-процентных штрафов за возврат товара.

В ответ руководство компании начало увольнять сотрудников, которые принимают участие в забастовке.

В связи с поступлением угроз в адрес компании было закрыто несколько ПВЗ. Ранее представители маркетплейса заявили, что не придут на совещание в Госдуму по поводу забастовки.