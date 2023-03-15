Мдинарадзе: европейское будущее Грузии не должно проходить через желудок Саакашвили

Мамука Мдинарадзе, возглавляющий парламентскую фракцию «Грузинская мечта» в парламенте Грузии заявил, что вступление страны в Евросоюз нельзя связывать с Михаилом Саакашвили.

Политик отметил, что бывший президент Грузии – это ее темное прошлое, а соединение европейского будущего страны с данной спекулятивной темой является фальшивым наративом.

Мдинарадзе заявил, что если европейское будущее Грузии проходит через желудок Саакашвили, то у нее вообще нет будущего.

Ранее в Европарламенте призвали грузинские власти освободить Саакашвили, назвав это одной из рекомендаций для евроинтеграции.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что Саакашвили в Грузию прислала Украина, чтобы втянуть страну в конфликт.