Большой, вонючий сгусток водорослей нацелился на пляжи Флориды
Любители пляжного отдыха во Флориде и на Карибах могут быть встречены тяжелыми одеялами вонючих водорослей в ближайшие недели, поскольку 5000-мильная полоса саргасса дрейфует на запад и накапливается на белых песчаных пляжах.
Саргассум, природный вид макроводорослей, этой зимой рос с угрожающей скоростью.
Пояс простирается через Атлантический океан от Африки до Флориды и полуострова Юкатан и имеет ширину от 200 до 300 миль.
"Этот год может стать самым большим годом", даже больше, чем предыдущий рост, сказал Брайан Лапойнт, специалист по водорослям и профессор-исследователь Океанографического института Harbor Branch Флоридского Атлантического университета.
Пояс уже начинает вымываться на островах Флорида-Кис, Барбадос и в других частях региона, но исследователи не знают, где может оказаться основная его часть.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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