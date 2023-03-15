Большой, вонючий сгусток водорослей нацелился на пляжи Флориды

Любители пляжного отдыха во Флориде и на Карибах могут быть встречены тяжелыми одеялами вонючих водорослей в ближайшие недели, поскольку 5000-мильная полоса саргасса дрейфует на запад и накапливается на белых песчаных пляжах.

Саргассум, природный вид макроводорослей, этой зимой рос с угрожающей скоростью.

Пояс простирается через Атлантический океан от Африки до Флориды и полуострова Юкатан и имеет ширину от 200 до 300 миль.

"Этот год может стать самым большим годом", даже больше, чем предыдущий рост, сказал Брайан Лапойнт, специалист по водорослям и профессор-исследователь Океанографического института Harbor Branch Флоридского Атлантического университета.

Пояс уже начинает вымываться на островах Флорида-Кис, Барбадос и в других частях региона, но исследователи не знают, где может оказаться основная его часть.