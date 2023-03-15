Бэд Банни и Кендалл Дженнер вместе покидали вечеринку Оскара на фоне слухов о свиданиях

По данным TMZ, они вместе покинули вечеринку в одном автомобиле. TMZ служит источником сопутствующей фотографии, подпитывающей спекуляции.

Что касается самих Оскаров, выпуск 2023 года оказался самой сильной церемонией за несколько лет.

"Все везде и сразу" вошли в воскресную трансляцию с ведущими 11 номинациями, в конечном итоге выиграв семь из них.

Среди этих побед были "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" Мишель Йео, "Лучшая актриса второго плана" Джейми Ли Кертис и "Лучший актер второго плана" Ке Хи Куан.