Бэд Банни и Кендалл Дженнер вместе покидали вечеринку Оскара на фоне слухов о свиданиях
2023-03-15 19:33
По данным TMZ, они вместе покинули вечеринку в одном автомобиле. TMZ служит источником сопутствующей фотографии, подпитывающей спекуляции.
Что касается самих Оскаров, выпуск 2023 года оказался самой сильной церемонией за несколько лет.
"Все везде и сразу" вошли в воскресную трансляцию с ведущими 11 номинациями, в конечном итоге выиграв семь из них.
Среди этих побед были "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" Мишель Йео, "Лучшая актриса второго плана" Джейми Ли Кертис и "Лучший актер второго плана" Ке Хи Куан.
Опубликовано: Антон Райт