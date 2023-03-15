Православные активисты проиграли в суде Филиппу Киркорову

Истцы требовали у Филиппа Киркорова 1 миллион российских рублей. Позже они снизили свои первоначальные условия до извинений и 1 символического рубля.

Поп-король российской эстрады выиграл суд у православных активистов движения «Мирный воин», сообщает Лента.ру со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Как известно, представители организации хотели призвать певца к ответственности из-за его номера с танцем на кресте.

Истцы требовали у Филиппа Киркорова 1 миллион рублей. Позже они снизили свои первоначальные условия до извинений и 1 символического рубля.

Издание напомнило, что прецедент случился в мае 2022 года во время выступления в Кремлевском дворце. Исполняя песню «Мария Магдалена», исполнитель забрался на распятие, чем якобы оскорбил чувства верующих.

Адвокаты Киркорова объясняли на заседаниях, что эта песня посвящена умершей матери певца, а дома у звезды есть иконы из Афона и личная часовня.