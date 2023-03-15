У детей-трансгендеров американских военных возникли проблемы в Европе

Издание Пентагона Stars and Stripes сообщает, что американские военные в Европе жалуются на проблемы своих детей-трансгендеров.

Как выяснилось, в европейских странах нет врачей, способных проводить гормональную терапию в рамках смены пола.

Такая терапия включается в страховку американских военных. Дети некоторых из них обратились за помощью по смене пола, а затем приехали с родителями в Европу.

Однако в европейских странах только одна клиника оказывает подобную помощь. Это Landstuhl, которая сейчас не принимает пациентов из-за чрезмерной загруженности.

В результате детям-трансгендерам из военных семей США оказалась недоступна врачебная и медицинская помощь, а это повышает риск депрессий и суицидов.