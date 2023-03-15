Politico: у стран ЕС почти готово соглашение о поставке на Украину боеприпасов на 2 миллиарда евро
Издание Politico сообщает, что государства Евросоюза готовят соглашение о поставках боеприпасов на Украину.
По информации журналистов, сделка, предусматривающая пополнение запасов вооружений на сумму в 2 млрд евро, почти готова.
Сообщается, что европейские страны занялись разработкой соответствующего механизма после того, как Украина заявила о серьезном дефиците боеприпасов.
В первую очередь речь шла об артиллерийских снарядах натовского калибра 155 мм. Ожидается, что послы Евросоюза обсудят данную сделку уже в ближайшие дни.
Суть плана состоит в том, что Евросоюз выплатит возмещение странам, которые передадут Украине свои боеприпасы. На это будет потрачен 1 млрд долларов.
Такая же сумма будет вложена в совместную закупку боеприпасов, поскольку вместе европейские страны могут заключить крупные контракты.
Опубликовано: Светлана Репина