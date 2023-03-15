Борщевик Сосновского поможет бороться с радиоактивными отходами

Уран — один из самых распространенных долгоживущих радионуклидов, — попадая в почву, накапливается в ней, загрязняет подземные и поверхностные воды и, растворяясь в них, разносится по озерам, рекам и морям.

Далее радионуклиды могут попадать в живые организмы, что может вызывать повреждение жизненно важных органов и онкологические заболевания. В связи с этим специалисты ищут эффективный метод очистки воды от радионуклидов.

Ученые из нескольких российских научных центров создали наноуглеродные адсорбенты, способные поглощать радиоактивные элементы из жидких сред и удерживать их. В качестве исходного сырья исследователи использовали биомассу борщевика Сосновского: природный лигнин — полимерное соединение, содержащееся в клетках наземных растений, а также технический лигнин — побочный продукт глубокой химической переработки древесины.

Авторы синтезировали фильтрующий материал, которому придали пористую структуру с помощью обработки соединениями азота и охлаждения. Результаты исследования опубликованы в журнале Carbon Resources Conversion, сообщает РНФ.

Эксперименты показали, что новый наноуглеродный адсорбент хорошо удерживает уран. Около 70% этих радионуклидов не вымывается ни водой, ни другими растворителями. Также ученые выяснили, что такой материал способен адсорбировать микотоксин Т-2 — продукт жизнедеятельности плесневых грибов, который может накапливаться в зерновых, фруктах, овощах, орехах и вызвать серьезные заболевания.

Изначально борщевик привезли в центральную Европу, чтобы использовать как корм для скота, но растение заполонило все свободные пространства вдоль дорог и в лесах, уничтожая местную флору. Более того, оно оказалось опасным для человека. Использование этого растения в качестве сырья для наноматериалов поможет частично ограничить его распространение.