Инженеры создали самую маленькую грампластинку в истории

Используя новый нано-скульптурный станок Nanofrazor, исследователи из Датского технического университета создали аудиопластинку диаметром всего 40 микрометров.

Сингл включает в себя первые 25 секунд классической рождественской песни «Rocking Around the Christmas Tree», сообщили в университете.

Nanofrazor может гравировать 3D-рисунки на поверхностях с наноразмерным разрешением, что позволяет исследователям создавать новые наноструктуры, которые могут проложить путь для новых технологий в таких областях, как квантовые устройства, магнитные датчики и электронная оптика.

«Мы провели много экспериментов, например, сделали копию Моны Лизы размером 12 на 16 микрометров. Мы также напечатали портрет основателя нашего университета — Ганса Кристиана Эрстеда — размером 8 на 12 микрометров с размером пикселя 2 540 000 точек на дюйм. Мы могли бы ставить свои подписи на красных кровяных тельцах с помощью этой штуки», — говорит профессор Питер Бёггильд.

Nanofrazor не похож на принтер, добавляющий материал на носитель. Вместо этого он работает как станок ЧПУ, удаляя материал в нужных местах, оставляя желаемую форму. Для Питера Бёггильда, музыканта-любителя и коллекционера виниловых пластинок, идея сделать нанопластинку была очевидной.

«Мы взяли отрывок из "Rocking Around The Christmas Tree" и вырезали его так же, как обычную пластинку, хотя, поскольку мы работаем над в наномасштабе, песню невозможно воспроизвести на обычном проигрывателе. Мы даже закодировали музыку в стерео — боковые извивы — это левый канал, тогда как глубинная модуляция содержит правый канал. Это может быть слишком непрактично и дорого, чтобы стать хитом. Чтобы прочитать грув, вам нужен довольно дорогой атомарный канал, силовой микроскоп или Nanofrazor, но это определенно выполнимо», — сказал Бёггильд.