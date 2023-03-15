Обнародованы новые итоги миссии по смещению астероида DART

С тех пор, как 26 сентября космический корабль НАСА преднамеренно врезался в Диморф, спутник астероида Дидим, изменив его орбиту на 33 минуты, исследовательская группа изучает последствия.

Она пытается оценить, можно ли в будущем использовать этот метод для защиты Земли. Члены команды представили предварительную интерпретацию своих выводов во время осенней встречи Американского геофизического союза, сообщили в НАСА.

В течение нескольких недель после удара ученые сосредоточили свое внимание на измерении передачи импульса от столкновения DART с целевым астероидом на скорости примерно в 22 530 километров в час. По оценкам ученых, удар DART выбросил более тысячи тонн породы в космос — этого достаточно, чтобы заполнить шесть или семь железнодорожных вагонов.

Наблюдения до и после удара показывают, что Диморф и его более крупный родительский астероид Дидим имеют схожий состав и состоят из одного и того же материала — это обычные хондритовые астероиды. Даже сейчас наблюдения в телескоп показывают, как давление солнечного излучения растянуло поток выбросов в кометоподобный хвост длиной в десятки тысяч километров.

Предполагая, что Дидим и Диморф имеют одинаковую плотность, команда подсчитала, что импульс, переданный, когда DART столкнулся с Диморфосом (то есть, проще говоря, отдача), был примерно в 3,6 раза больше, чем сам удар. Именно отдача больше всего сместила астероид. Точное предсказание передачи импульса имеет центральное значение для планирования будущей ударной миссии.