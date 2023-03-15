Путин признал, что людей раздражает разница между средними и реальными зарплатами

Президент России Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ заявил, что ему понятно раздражение людей по поводу средних зарплат.

Он признал, что разница между средними показателями и реальными зарплатами вызывает недовольство граждан.

Глава региона Алексей Цыденов сообщил Владимиру Путину, что средняя зарплата в Бурятии выросла с 45 000 до 53 000 рублей.

При этом он отметил, что жители Бурятии не видят таких зарплат. В ответ Путин уточнил, что показатель средней зарплаты важен для властей.