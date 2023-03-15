Си Цзиньпин: миру не нужна очередная «холодная война»
2023-03-15 23:43
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что разделение мира во имя демократии может нанести серьезный вред.
Он подчеркнул, что такие действия сами по себе нарушают дух демократии и ведут к нежелательным последствиям.
Си Цзиньпин отметил, что международному сообществу не нужна очередная «холодная война», и она не будет поддержана.
Он сказал, что воссоединение Тайваня с Китаем является важной целью для всех граждан КНР.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время китайский лидер намерен посетить Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным.
После этого Си Цзиньпин планирует поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Светлана Репина