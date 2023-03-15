Си Цзиньпин: миру не нужна очередная «холодная война»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что разделение мира во имя демократии может нанести серьезный вред.

Он подчеркнул, что такие действия сами по себе нарушают дух демократии и ведут к нежелательным последствиям.

Си Цзиньпин отметил, что международному сообществу не нужна очередная «холодная война», и она не будет поддержана.

Он сказал, что воссоединение Тайваня с Китаем является важной целью для всех граждан КНР.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время китайский лидер намерен посетить Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным.

После этого Си Цзиньпин планирует поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.