Астрономы просканировали 12 экзопланет на наличие техногенных сигналов

Международная группа исследователей с помощью радиотелескопа обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии просканировала двенадцать экзопланет на наличие признаков технологической активности (так называемых «техносигнатур»).

Наблюдения делались во время прохождения планет перед их звездами — транзита.

Хотя исследование не выявило каких-либо явных признаков техносигнатур, ученые нашли два представляющих интерес радиосигнала, требующих последующего наблюдения. Статья с описанием исследования принята в Astronomical Journal, а пока вышла в препринте, о ней рассказывает Universe today.

«Классическая проблема с SETI (поиском разумной цивилизации во Вселенной) — это проблема "иголки в стоге сена" — даже если кто-то изо всех сил пытается привлечь наше внимание, пространство огромно, есть так много форм, которые может принять сообщение (даже если вы просто ограничите пространство возможностей или пространство параметров к радиочастотному спектру). Поэтому будет полезно, если мы попытаемся выяснить особые места, время или частоты, которые могут быть более вероятными, чем любая случайная точка», — рассказывает руководитель исследования София Шейх.

Такие узкие области известны как «точки Шеллинга» — понятие из теории игр, когда два или более человека приходят к одному и тому же решению независимо. Например, речь идет о галактическом центре, где, по мнению некоторых исследователей SETI, с наибольшей вероятностью могут быть обнаружены цивилизации, или такие частоты, как 1420 Мгц.

Также известна «водородная» или «21-сантиметровая линия» — эта частота соответствует изменению энергетического состояния нейтрального водорода. Исследователи SETI считают радиоволны на этой частоте ценными, поскольку те могут проникать через большие облака пыли в межзвездной среде.

Для своего исследования Шейх и ее коллеги обратились к данным о 12 экзопланетах, идентифицированных космическим телескопом им. Кеплера. Цель состояла в том, чтобы увидеть, совпадают ли радиосигналы с транзитами. Это может говорить о том, что радиосигнал исходит непосредственно от планеты.

«Это было пилотное исследование идеи транзитов как точек Шеллинга, будущие исследования расширят выборку, включив в нее значительно больше экзопланет», — сказала Шейх.