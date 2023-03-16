Найдены первые доказательства того, что динозавры ели млекопитающих

Международная группа исследователей обнаружила первое свидетельство того, что динозавр съел млекопитающее.

Останки Microraptor zhaoianus были извлечены еще в 2000 году из формации Цзюфотан в западной части Китая. Они датированы временем примерно в 120 миллионов лет назад. Микрорапторы были трехпалыми плотоядными динозаврами. Они жили на деревьях и были размером с современную домашнюю кошку. У некоторых видов микрорапторов были перья.

В ходе этой новой работы исследователи обнаружили внутри микрораптора еще одну окаменелость, которая когда-то принадлежала крошечному млекопитающему. Стопа ископаемого млекопитающего размером с мышь была найдена сразу за ребрами, что является доказательством того, что более крупное существо съело добычу.

Предыдущие исследования показали, что динозавры ели других мелких существ (змей, птиц), но никогда — млекопитающих. У съеденного животного были тонкие пальцы на ногах, как у современных опоссумов, но короче. Вид пока определить не удалось. Также неясно, охотился ли динозавр активно или полакомился падалью. Если у него были крылья типа планера, это позволило бы ему спикировать и поймать маленькое существо.