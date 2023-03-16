Химические «точки разрыва» позволяют новому пластику разлагаться за несколько дней

Химики из Университета Констанца (Германия) разработали новый вид пластика, который обладает такой же долговечностью, как и обычный, но разлагается в течение нескольких месяцев или даже дней.

Пластик — одна из самых насущных экологических проблем нашего времени. Он присутствует в ошеломляющем количестве вещей благодаря своей универсальности, прочности и устойчивости к воде и теплу. Но эти плюсы становятся минусами после окончания срока службы, поскольку пластиковые отходы могут забивать землю и океаны на тысячи лет.

Новый материал назвали «полиэстер-2,18». Он состоит из двух модулей: короткого диольного звена, содержащего два атома углерода, и дикарбоновой кислоты, состоящей из 18 атомов углерода. Он сохраняет плотную кристаллическую структуру, придающую обычным пластикам, долговечность.

При этом команда добавила химические «точки разрыва», которые позволяют материалу распасться на базовые модули, которые потом можно восстановить и использовать повторно. При этом сами базовые модули можно получить из возобновляемых источников.

В лабораторных тестах с использованием встречающихся в природе ферментов материал полностью разрушался в течение нескольких дней. Дальнейшие испытания на стандартном промышленном заводе по компостированию с использованием других микробов заняли около двух месяцев, что по-прежнему впечатляюще быстро. Эти эксперименты показывают, что материал не только может быть разрушен преднамеренно, но и должен представлять гораздо меньшую проблему, если какая-то его часть действительно попадет в почву или океан.

Команда планирует продолжить изучение использования материала в 3D-печати и упаковке.