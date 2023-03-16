Исследована «гробница святой Саломеи», по преданию, принявшей роды у Девы Марии

Управление древностей Израиля (IAA) объявило – всего за несколько дней до того, как большая часть христианского мира празднует рождение Христа – о результатах изучения одной из гробниц возрастом около 2000 лет.

Команды также обнаружили поблизости руины торговых лавок, датируемых VIII-IX веками, в которых продавались масляные лампы, используемые в молитвах. Во дворе были найдены сотни целых и разбитых светильников, что доказывает: пещера была местом поклонения. Ее снова скоро обещают открыть для публики.

Археолог IAA Цви Фирер сказал: «Мы полагаем, что сюда приходили паломники, брали масляную лампу, совершали молитвы внутри и продолжали свой путь. Это как сегодня, когда вы идете на могилу уважаемого раввина и ставите там свечу».

Роль Саломеи как повитухи при рождении Христа описана в Евангелии от Святого Иакова. Правда, это евангелие не считается церковью каноническим. Оно рассказывает о зачатии Марии, ее воспитании и браке с Иосифом, а также о путешествии пары в Вифлеем, а также подробности о детстве Иисуса. Существует около ста тридцати греческих рукописей Евангелия от Иакова, но большинство из них датируется X веком или позже. Его автор «Иаков» упоминается как сын Иосифа и брат Иисуса, скорее всего, сын первой жены Иосифа.

«Имя Саломея (или на иврите: Шалом или Шломит) было очень распространенным в период Второго Храма. Согласно христианскому преданию, Саломея была повивальной бабкой из Вифлеема, призванной помогать при рождении Иисуса. Она не могла поверить, что ее попросили принять роды у девственницы, поэтому ее рука отсохла и восстановилась только тогда, когда она держала младенца», — говорит Фирер.

Пещера состоит из нескольких камер с многочисленными вырубленными в скале кохимами (погребальными нишами) и разбитыми оссуариями (каменными ящиками) — типичный еврейский обычай погребения того времени. Неожиданностью стало превращение пещеры в христианскую часовню.

«Судя по крестам и десяткам надписей, выбитых на стенах пещеры в византийский и раннеисламский периоды, часовня была посвящена святой Саломее», — говорится в заявлении IAA.

Археологи открыли двор перед пещерой. Двор площадью более 350 квадратных метров окружен стенами из тесаного камня. Археологи также обнаружили мозаичный пол, который когда-то украшал его. Открыты входы, ведущие в пещеру, и внутренняя часовня. На некоторых камнях были вырезаны тонкие декоративные растительные узоры, в том числе розетки, гранаты и вазы из аканта, характерные для еврейского искусства.

Внешний двор и пещера свидетельствуют о том, что гробница когда-то принадлежала богатой еврейской семье. Примечательно, что двор, обычно вырубался в скале, а не искусно строился, как здесь.