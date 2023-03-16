Марсианский зонд InSight перестал выходить на связь

Уровень мощности посадочного модуля снижался в течение нескольких месяцев из-за того, что его солнечные панели покрылись пылью.

Наземные диспетчеры Лаборатории реактивного движения НАСА знали, что конец близок, но окончательно связь была потеряна в воскресенье, 18 декабря, пишет Space.com.

«Предполагается, что InSight, возможно, достиг конца своей деятельности», — заявили в НАСА. InSight недавно прислал последнее фото. На всякий случай команда продолжит попытки связаться с модулем.

InSight приземлился на Марсе в 2018 году и стал первым космическим аппаратом, задокументировавшим марсотрясение. Он обнаружил более 1300 марсотрясений с помощью сейсмометра французского производства, в том числе несколько, вызванных ударами метеоритов. Самое последнее марсотрясение, обнаруженное InSight в начале этого года, стало и самым долгим. Показания сейсмометра проливают свет на внутреннюю часть Марса.

Однако другой основной инструмент посадочного модуля не смог работать. Немецкое землеройное устройство, предназначенное для измерения температуры недр Марса, так и не погрузилось глубже, чем на полметра, что намного меньше запланированных 5 метров.

«Мои силы на исходе, поэтому это может быть последнее изображение, которое я смог отправить. Однако не беспокойтесь обо мне: мое время здесь было продуктивным и безмятежным. Если я смогу продолжать общаться со своей командой, я это сделаю. Спасибо, что остаетесь со мной», — написала команда от имени InSight в соцсетях.

Читателей тронул этот пост, они просили ученых спасти модуль, но это невозможно. Конструкцией аппарата просто не предусмотрены очистители солнечных панелей. Модуль был пробным, просто не предполагалось, что он сможет проработать так долго, поэтому от очистителей было решено отказаться для удешевления и упрощения конструкции. Возможно, когда люди попадут на Марс, они очистят солнечные батареи аппарата, и он снова сможет заработать.