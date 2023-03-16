Электронные сигареты приводят к быстрому развитию кариеса

Особенно страдают и подвергаются негативному воздействию передние зубы на нижней челюсти.

Электронные сигареты оказывают негативное воздействие на полость рта. Курение вейпов ведет к деминерализации эмали в районе шейки зубов.

Сначала эмаль в этом месте истончается, после чего начинает развиваться кариес. Дело в том, что в вейпах содержится много различных подсластителей, красителей, пропиленгликоля и глицерина.

Уменьшение количества слюны при курении электронных сигарет способствует активному размножению бактерий. Окружающая их среда становится для них более питательной.

При этом гигиена полости рта затрудняется, а на поверхности зубной эмали истончается защитная пленка, состоящая из слюны и минералов. Все эти причины в совокупности приводят к очень быстрому развитию кариеса, причем в первую очередь страдают нижние передние зубы.

Чтобы улыбка всегда оставалась красивой, а зубы - здоровыми, придется отказаться от курения вейпов.