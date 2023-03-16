Влияние воображения на наше здоровье

Откуда берутся несуществующие болезни и чем плацебо отличается от ноцебо.Каждый день все мы чувствуем себя несколько по-разному.

Бывает, что мы, в конце концов, заявляем: сегодня я, пожалуй, болен! Как ни странно, но решение о том, здоровы вы или нет, принимается только вами.

Современная научная медицина развивается уже несколько столетий: существуют медицинские институты, академии медицинских наук и международная классификация болезней.

Есть доказательная медицина, она же биомедицина, она же медицина госпитальная, или больничная. Несмотря на все это, люди, которые живут сейчас на земле, в наши дни имеют очень интересные и странные представления о болезнях, способах диагностики и лечения.

Причем это люди, не живущие где-то на далеких островах или в глухих деревнях. Даже кандидаты и доктора медицинских наук имеют собственные представления, которые не вписываются в классификацию болезней. Например, кроме медикаментозного лечения врач может предложить пациенту пойти в церковь, поставить свечку определенному святому. Или обратиться к тибетскому доктору, или купить, наконец, люстру Чижевского — все эти примеры из моего непосредственного опыта.

Можно только предполагать, что думает врач. Насколько он относится к этим вещам как к плацебо. Существует международная классификация болезней, которая начала создаваться еще в XIX веке. Сейчас у нас есть МКБ десятого пересмотра. Эта система постоянно развивается. Но тем не менее существуют болезни, которые не вписываются в эту номенклатуру.

Например, простуда. Что такое простуда? Есть инфекционные и вирусные заболевания. Что такое простуда — совершенно непонятно. И способы лечения также не связаны с непосредственными возбудителями болезни. Например, повязать горло шарфом, надеть теплые носки, ставить банки при кашле, парить ноги при больном горле. Это просто попытка подстегнуть нашу иммунную систему, чтобы мы лучше боролись с этими вирусами и микробами, которые научная медицина лечит по-другому.

Еще такой пример — боязнь сквозняков. Что такое сквозняк? Почему он причиняет болезнь? Очень многие люди считают, что нужно обязательно закрыть все окна, чтобы младенца не дай бог не продуло, когда он находится в квартире. Однако это не так. Любой медик вам скажет, что сквозняк тут ни при чем. Конечно, организм может переохладиться, но дело не в ветре! Не в том ветре, который проходит через комнату, когда вы там сидите.

А в чем же дело?

В очень старых мифологических представлениях о том, что с ветром приходят болезни. Есть понятие «поветрие», эпидемия. И воображаемые, сверхъестественные агенты, причиняющие болезни, приходят с помощью ветра. Совсем недавно в уральской деревне описывалась история о том, как колдунья, родственница рассказчика, выходит полночь на порог и спускает на ветер демонов болезни, которых она воспитала, выкормила в своем берестяном кузовке.

Больной жалуется на свое состояние, а не на то, какой у него анализ крови. Болезнь связывает организм человека с той средой, с которой он живет

Еще пример. В Пермском крае, в русских деревнях, существует представление о болезни, которую называют «встрях», от слова «встряхнуться». Когда человек неловко ступил, оступился, упал, ударился головой о притолоку в доме — он может встряхнуть какой-либо внутренний орган. И от этого начинаются боли и расстройство в работе этого органа. Болезнь лечат местные бабушки, помогая встать органу на место. Они шоркают (массируют) тело человека. Свой мозг, в принципе, можно самому поставить на место с помощью решета.

Говорят, что даже местные врачи сами советуют: у вас встрях — идите к бабушке, она вас пошоркает, все будет нормально. Этот встрях не вписывается ни в какую международную классификацию болезней. И тем не менее люди живут со знанием и с практиками, которые связаны с этим знанием.

Такую болезнь следует рассматривать как культурный конструкт. Больной жалуется на свое состояние, а не на то, какой у него анализ крови. Болезнь связывает организм человека с той средой, с которой он живет. Медицина рассматривает человека как обособленное биологическое тело. И лучшая площадка для изучения этого организма — это, конечно, анатомический театр. Откуда и родилась медицина.

В реальности любой человеческий организм включен в большое количество разных связей: с людьми, с богом, со святыми, с разного рода духами. Эти контексты влияют на состояние человека.

Мы могли бы назвать действия шамана либо психотерапией, либо шарлатанством, либо и тем и другим. Либо плацебо

Например, в каком-нибудь шаманистском обществе основным лекарем является шаман, магический специалист. Он обращается к духам, чтобы выяснить, кого из них прогневал этот человек.

Я бы не сказала, что на это нужно смотреть свысока. Скажем, Клод Леви-Стросс, известный французский антрополог-структуралист, писал о шаманах как о первых психотерапевтах. И говорил о том, что их методики лечения имеют безусловный смысл. Мы могли бы назвать действия шамана либо психотерапией, либо шарлатанством, либо и тем и другим. Либо плацебо.

Какое-то время назад Джордж Мёрдок, американский антрополог, написал книжку под названием «Теория болезни». Он изучил 139 обществ, в основном доиндустриальных. И выделил три группы причин возникновения болезней.

Первая из них — мистическая. Например, понятие судьбы, осквернение через контакт с табуированной вещью, нарушение ритуальных запретов.

Вторую группу причин Мёрдок назвал анимистической. Какой-нибудь демон может украсть одну из душ человека. Или человек сам мог от испуга ее потерять. Но гораздо чаще в мифологии встречается представление о том, что разные духи природы, демоны болезни, умершие предки могут причинить вред.

В сглаз и порчу верят почти 30% врачей-психиатров и 48% медсестер.

Третья группа причин — магическая, здесь мы имеем дело с вредоносным воздействием некоторых людей. По сей день многих наших современников, русскоязычных, интересует, что такое сглаз.

Как снять его признаки? Как определить, что это?

Количество поисковых запросов на слово «сглаз» за 2016–2017 год — от 100 000 в месяц. В 2013 году было проведено исследование оккультных представлений врачей-психиатров и медсестер, работающих в психиатрических клиниках. В сглаз и порчу верят почти 30% врачей-психиатров и 48% медсестер, среди обычных людей процент доходит до 51.

Конечно, уровень образованности играет свою роль. Однако есть общие вещи, с которыми ничего нельзя сделать. Это символическая система, которая характерна для общества. Для той культуры, в которой человек родился и растет. Если взрослые полушутя говорят: «Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!», то ребенок волей-неволей усваивает это.

Зоны тревоги и ответственности для всех людей, в принципе, одинаковы. Это дети, это имущество, благосостояние, собственная жизнь, собственное здоровье. Вера в возможность нанести вам нематериальный вред может привести к реальной болезни или психическим расстройствам. Это называется эффектом ноцебо.

Наше воображение — это наша сила, несомненно. Это то, что движет человечество вперед. Но при недостатке образованности оно может превращаться в слабость.