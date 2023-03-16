Доказаны генетические связи древних венгров с населением Волги и Урала

Ученые ЮУрГУ совместно с венгерскими коллегами исследуют генетические связи древних венгров с населением Волго-Уральского региона VI–XIV веков.

Согласно историческим и археологическим данным, в VIII–IX вв. происходит миграция мадьярского населения из Волго-Уральского региона в Карпатскую котловину. Однако некоторая часть населения не ушла с венграми-завоевателями в Европу, что позволяет сравнивать археологические находки и геномы скелетов людей, живших в регионе в Средние века.

«Исследуемая область охватывает Зауралье, Западную Сибирь, Поволжье, территорию современной Венгрии. Миграционная цепочка, о которой говорят археологи, четко прослеживается с востока на запад», – рассказал доцент кафедры «Международные отношения, политология и регионоведение» Иван Грудочко.

Раскопки проводятся на 18 погребальных памятниках Урало-Волжского региона, в них найдены кости 112 усопших. Ученые провели сравнение гаплогрупп венгров с гаплогруппами населения Южного Урала IX–X веков. На генетическом уровне обнаружилась сильная родственная связь. Венгры имеют тесную генетическую связь с Волго-Уральским населением по отцовской и материнской линиям — в миграции участвовали как мужчины, так и женщины.

Особое значение для палеогенетических исследований имеют захоронения первых поколений венгров-завоевателей, т.е. конца IX – первой половины X века. Впоследствии происходит постепенное «смешение» венгров-завоевателей с местным европейским населением, что привело к постепенной утрате восточного уральского компонента.

Хронологические рамки исследования были расширены до XIV века, чтобы изучить население, оставшееся на родной земле после ухода венгров-завоевателей в IX веке. Анализ подтверждает гипотезу о близкой родственной связи венгров-завоевателей и местного Урало-Волжского населения — чияликской культуры.

Вскоре ожидается получение новых данных из раскопок в Западной Сибири, которая тоже тесно связана с формированием мадьяр. Также планируется проследить связь местных кочевников со сросткинской культурой Алтая.