Генетики обнаружили тонкий дисбаланс, который может ускорять старение

Ученые обнаружили дисбаланс в генетике стареющих клеток, который со временем делает их менее функциональными.

Исследователи из Северо-Западного университета США выяснили, что у животных и людей с возрастом наблюдается постепенный дисбаланс длинных и коротких генов практически в каждой клетке тела. Открытие предполагает, что не существует конкретных генов, контролирующих процесс старения. Старость, по всей видимости, определяется изменениями со сложными последствиями на системном уровне. Это может повлиять на тысячи различных генов.

Для отдельного гена изменения очень незначительные — вероятно, поэтому они до сих пор ускользали от внимания ученых. Обычно в отдельной клетке код, представленный в ДНК, транслируется в РНК. Эту молекулу-транскрипт клетка использует для создания своих частей и выполнения различных функций. Содержимое транскрипта меняется с возрастом.

Транскриптом — совокупность всех транскриптов, синтезируемых одной клеткой или группой клеток, включая мРНК и некодирующие РНК.

У здорового молодого животного активность коротких и длинных генов в транскриптоме сбалансирована, и этот баланс тщательно контролируется и поддерживается. По мере того, как человек становится старше, короткие гены чаще доминируют.

Как и сам процесс старения, переход к более мелким транскриптомам начинается рано и происходит постепенно. Например, у крыс образцы тканей, взятые в возрасте четырех месяцев, обладали большей медианной длиной генов, чем образцы, взятые в возрасте девяти месяцев. Похожие изменения транскриптомов отмечены у рыбок киллифиш.

У людей 50-69 лет по сравнению с более молодой группой были найдены более длинные транскрипты. Они реже «сворачивались» и становились функционально активными по сравнению с более короткими. При этом генетики отмечают, что старение нельзя сводить к одному источнику дисбаланса транскриптомов.

Похоже, существует множество внешних и внутренних условий, приводящих к тому, что короткие гены становятся более активными в организме, пишет Science Alert.