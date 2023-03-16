Ученые воссоздали внешность странного животного Кембрийского периода

Ученым удалось воссоздать внешность странного членистоного из Кембрийского периода, окаменелости которого обнаружили еще 100 лет назад.

Род членистоногих Tuzoia существовал от 541 до 485,4 млн лет назад. Маленькие животные размером до 18 см плавали у морского дна. Тузоя была хищником или падальщиком, питаясь останками мертвых мелких существ, разбросанных по дну. Членистоногое, вероятно, могло сгибать свой панцирь наружу во время движения, позволяя ногам касаться земли и бегать по ней, пишет Live Science.

Несмотря на то, что об этих существах исследователи знали более века, никто не мог найти их хвосты, глаза и ноги. Однако новое изучение коллекции беспозвоночных в Королевском музее Онтарио помогло обнаружить экземпляры, в которых сохранились мягкие ткани тузои.

Палеонтологи нашли стебельчатые глаза, несколько ног, хвостовые веера и твердые панцири, которые и придают существам тако-подобный вид.

Первая окаменелость с останками тузои была обнаружена в 1912 году в канадской провинции Британская Колумбия. Также их находили по всему миру — на территории современных Чехии, Китая и Австралии. До сегодняшнего дня ученые знали о них немного — только о наличие полуцилиндрического панциря и глаз-антенн.