Додон: в Кишинев приехал американский переговорщик решать вопрос по Приднестровью
2023-03-16 00:43
Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что экс-посол США Дерек Хоган приехал в Кишинев со специальной миссией.
По мнению Додона, Соединенные Штаты направили его в качестве переговорщика для обсуждения вопроса Приднестровья.
Бывший президент полагает, что нынешние власти Молдавии обсудят в кулуарах, какие совместные действия с США следует предпринять в отношении Приднестровья.
Он также считает, что американцы хотят украинизации Молдавии, и это оздает серьезные риски для страны.
Додон также подчеркнул, что именно Хоган обеспечил победу нынешнего президента Майи Санду на выборах в 2021 году.
Опубликовано: Светлана Репина