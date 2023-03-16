Додон: в Кишинев приехал американский переговорщик решать вопрос по Приднестровью

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что экс-посол США Дерек Хоган приехал в Кишинев со специальной миссией.

По мнению Додона, Соединенные Штаты направили его в качестве переговорщика для обсуждения вопроса Приднестровья.

Бывший президент полагает, что нынешние власти Молдавии обсудят в кулуарах, какие совместные действия с США следует предпринять в отношении Приднестровья.

Он также считает, что американцы хотят украинизации Молдавии, и это оздает серьезные риски для страны.

Додон также подчеркнул, что именно Хоган обеспечил победу нынешнего президента Майи Санду на выборах в 2021 году.