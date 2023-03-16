Гигантские креветки царили в морях 470 млн лет назад

Гигантские членистоногие, родственники современных креветок, насекомых и пауков, доминировали в морях 470 миллионов лет назад.

Палеонтологи нашли свидетельства этому после раскопок в марокканской пустыне.

Древние креветки могли достигать 2 метров в длину. Обнаруженные учеными гигантские членистоногие еще не полностью идентифицированы, но уже сейчас понятно, что некоторые из них относятся к новым видам. Остальные могут принадлежать к ранее описанным видам биоты Фезуата.

«Большой размер и вольный образ жизни членистоногих позволяют предположить, что они играли уникальную роль в экосистемах», — отмечают палеонтологи.

Окаменелости, обнаруженные в сланцах Фезуата, содержат минерализованные элементы — например, раковины. Однако в некоторых образцах сохранились даже внутренние органы, что позволяет ученым исследовать анатомию ранней жизни животных на Земле.

Тайчуте, где обнаружили окаменелости, когда-то был морем, где свободно плавали членистоногие. Теперь здесь пустыня. Животные биоты Фезуата жили на мелководье, но сотни миллионов лет назад в этих краях была неспокойная обстановка — постоянные штормы и сильные волны. Благодаря стихии многие окаменелости попали под песчаные слои и хорошо сохранились.

Погребенные в песке тела членистоногих помогали выживать другим видам — к примеру, морским беспозвоночным брахиоподам. Останки брахиопод находили прикрепленными к частям тела членистоногих — это означает, что их большие панцири служили запасами питательных веществ для обитателей морского дна, сообщается на сайте Университета Эксетера.