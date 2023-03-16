Тюльпаны впервые появились в Турции, а не в Голландии

Луковицы этих удивительных цветов были привезены турецким султанам из Персии во времена Османской империи.

В Европе прекрасные тюльпаны появились намного позже. А турецкие султаны моментально оценили их удивительную красоту и благоухающий аромат и стали их разводить.

Свое название цветы получили благодаря сходству с тюрбаном, что в персидской версии звучало как toliban. Постепенно изображение цветка тюльпана стало появляться в орнаментах на одежде, оружии, посуде и коврах.

Интересно, что форму тюльпана можно узнать даже в турецком стаканчике для чая - "бардаке".

Ежегодно в апреле в Стамбуле расцветают сотни тысяч великолепных тюльпанов. Они цветут повсюду - в парках, на клумбах, на аллеях. Город в этот период напоминает собой пестрый восточный ковер.

Причем цветы высаживают здесь все: и городские власти, и жители города. К слову, когда начинается весна, стамбульцы бесплатно получают от властей в подарок луковицы тюльпанов для высадки в грунт.

Каждую весну в Стамбуле проходит шикарный фестиваль тюльпанов. Полюбоваться этим великолепным зрелищем приезжают туристы из разных уголков мира.