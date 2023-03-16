Уникальный стиль архитектора Захи Хадид сформировался под влиянием Казимира Малевича

Долгое время Заху не признавали: ее творения казались заказчикам нереалистичными и безумными.

Сегодня Заху Хадид признает гениальным архитектором весь мир. Она стала первой женщиной, получившей архитектурный аналог Нобелевской премии, - Притцкеровскую премию.

Заха Хадид была британкой иракского происхождения, феминисткой. Ее талант очень долго не признавали и считали ее едва ли не сумасшедшей.

Она работала в стиле деконструктивизма, которому присущи визуальные нарушения общепринятых архитектурных норм, мягкие и плавные линии. Ее уникальный стиль был сформирован под впечатлением от русского авангарда, и в частности - от творчества Казимира Малевича.

Хотя много лет подряд ее проекты не ценили по достоинству, она не изменяла себе и продолжала заниматься любимым делом. Свое первое здание ей удалось воплотить в жизнь, когда ей было уже 44 года.

Спустя время ее все-таки признали, и ее нестандартные прекрасные творения стали появляться по всему миру. Она работала не только как архитектор, но и как дизайнер, создавала театральные декорации, инсталляции, оформляла интерьеры и выставочные залы, рисовала картины, рисунки и даже разрабатывала обувь.

Единственное в мире строение, полностью спроектированное Захой Хадид внутри и снаружи, вплоть до мелчайших деталей, - это отель ME Dubai в Дубае.

Сегодня он является частью ансамбля зданий Opus, название которого является отсылкой к латинскому выражению magnum opus, что в переводе означает "главный труд жизни".

Заха Хадид прожила 65 лет и неожиданно скончалась 31 марта 2016 года от сердечного приступа в клинике Майами, где она лечилась от бронхита.